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Общество

Псковский губернатор поблагодарил воспитателей за энтузиазм и доброту

Михаил Ведерников поздравил воспитателей и работников дошкольного образования с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия — одна из самых светлых, добрых и ответственных. Вы воспитываете наших детей-дошколят, прививая им самые важные качества: честность, доброту, сопереживание, умение дружить и помогать. На самом раннем этапе жизни малышей вы становитесь для них почти вторыми родителями: учите детей основам общения и поведения, рассказываете о правилах безопасности и знакомите с огромным миром вокруг. Благодаря вашему неравнодушию и искренней доброте дети с удовольствием ходят в детские сады и на дошкольные занятия, вы делаете их детство радостным и счастливым. Ваша непростая работа требует самой искренней самоотдачи, душевных сил, терпения и большой ответственности. Вам доверено самое дорогое — наши дети, и родители уверены, что с вами они в безопасности и в надежных руках», - сказал глава региона.

Он поблагодарил воспитателей за самоотверженный труд, педагогическое мастерство, доброту, энтузиазм и увлеченность своим делом. «От всей души желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, большого счастья и вдохновения! Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег и друзей!» - заключил Михаил Ведерников.

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