Полумарафон «Мехуборка» прошел в Пскове

15:16, 27 сентября 2022, ПАИ

Полумарафон «Мехуборка» прошел в Пскове. Титульным спонсором мероприятия выступил филиал ООО «Экопром», сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Забег Псковской области начался с регистрации 400 участников.

«Данный полумарафон привлек множество спортсменов со всего Северо-Запада. Были даже участники из Иркутска, преодолевшие расстояние в тысячи километров ради этого забега!» - отметили в пресс-службе «Экопрома».

Участникам предлагалось пробежать 4 дистанции: 1; 5; 10,55 и 21,1 км. Первый старт был назначен на 11:00, где к стартовой линии вышли самые юные участники соревнований, самому младшему из которых только исполнилось 7 лет. В 12:00, с интервалом в пару минут, были даны старты для остальных дистанций.

В перерывах между забегами для всех желающих была открыта фотозона у пьедестала, работали аниматоры, выступали музыканты.

«Всех участников забега на маршруте сопровождали волонтеры, подсказывающие маршрут, действовали пункты подпитки, лидеров забега сопровождали пейсеры, которые задают темп и помогают держать его до самого финиша», - рассказали в «Экопроме».

Каждому участнику на финише вручалась памятная медаль с надписью «Псковский полумарафон. Мехуборка 2022», представляющая собой точную копию подковы памятника, располагающегося в Детском парке.

На мероприятии присутствовал руководитель ООО «Экопром» Александр Киселёв. На церемонии награждения всем победителям были вручены памятные призы и подарки. Филиал ООО «Экопром» наградил призеров и победителей профессиональной беговой экипировкой, а самым юным участникам Александр Киселев вручил самокаты.

В «Экопроме» отметили, что все участники спортивного праздника успешно преодолели свои дистанции, пообещав снова выйти на старт следующего полумарафона.