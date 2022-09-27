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Общество

О жизни в несуществующем доме рассказала псковичка депутату

О несуществующем доме, в котором более полувека постоянно проживают люди, рассказала депутату областного Собрания Анастасии Повторейко посетительница общественной приёмной «Единой России» Жанна Стоякова. Псковичка попросила помощи в разрешении правовой коллизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Жанна Стоякова уточнила, что речь идёт о доме её родителей в Локнянском районе, в котором ещё не так давно она и сама была временно прописана. Изначально он, как и несколько других по соседству, был построен для преподавателей местного училища, но в 1965 году сельсовет передал всё строение целиком в пользование родителей заявительницы.

«Когда родители стали собственниками, большую прилегающую территории поделили поровну между домами. Так вышло, что водоотведение и канализация оказались на нашем участке. В 2009 году мы приватизировали дом на всех членов семьи, коммуникации обслуживали сами, платили по всем счетам, которые приходили», - рассказала предысторию Жанна Стоякова.

Проблемы начались в 2021 году, когда из-за технического износа система канализации и водоотведения, которой также пользовали и жители соседних домов, перестала нормально работать. Мать Жанны Стояковой, инвалид II группы, и отец, малолетний узник фашистских концлагерей, обратились за помощью в органы местного самоуправления. Комиссия провела обследование и констатировала, что все обязанности по их обслуживанию лежат на собственнике участка, где коммуникации расположены.

Самое интересное, по словам заявительницы, выяснилось после обращения в прокуратуру и запроса архивных справок. «На основании этих документов в ЖКХ Локнянского района нам ответили, что нашего дома не существует больше вообще – он давно снесён, а все строения, которые сейчас находятся на участке, построены незаконно», - озвучила полученную информацию псковичка.

Анастасия Повторейко поинтересовалась, есть ли у гражданки документы на дом, на что получила ответ о наличии техпаспорта. Кроме того, собственникам дома регулярно выставляется налог на эту недвижимость.

«Если есть налог на это имущество, странно, как дом может не существовать по документам», - удивилась депутат и попросила посетительницу общественной приёмной в ближайшее время предоставить ей копии всех имеющихся у собственников документов, включая актуальную справку из МФЦ и переписку с прокуратурой и органами местного самоуправления. 

После консультации с юристами Анастасия Повторейко предложила Жанне Стояковой попробовать решить вопрос в судебном порядке. Депутат пообещала оказать юридическую помощь в составлении искового заявления.

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