Новый арт-объект появился в Бежаницах

15:58, 27 сентября 2022, ПАИ

Новый арт-объект установили в Бежаницах. Жители посёлка уже делятся сделанными рядом с ним фотографиями в соцсети «ВКонтакте». Об этом пишет газета «Сельская новь».

«Сегодня едва ли не в каждом городе страны можно встретить узнаваемый символ – стелу с признанием в любви родному краю. Без фотографии с ней, как и без магнита на холодильник, вернуться домой из поездки в отпуск просто невозможно. Жители нашего района тоже захотели признаться в любви своей малой родине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми инсталляцию установили жители деревни Фишнёво, вторыми стали краснолученцы.

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«Особого внимания заслуживает тот факт, что в обоих случаях жители самостоятельно собрали средства и организовали установку монумента, сделав подарок друг другу. Самый милый участник «эстафеты» этого лета – детский сад «Светлячок», руководители которого тоже установили эмблему в саду учреждения», - добавляется в публикации.

Новый арт-объект расположен на площади Энергетиков, которая была благоустроена за счёт средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».