Михаил Ведерников поздравил работников сферы туризма с праздником

15:47, 27 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы туризма с профессиональным праздником. Текст обращения предоставила пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, туризм способствует экономическому развитию Псковской области — региона с богатейшей историей, уникальным архитектурным и культурным наследием. За 8 месяцев этого года область уже посетило 290 тысяч туристов и порядка 1,5 млн экскурсантов.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предоставлены гранты, на средства которых будут в том числе благоустроены три действующих пляжа и обустроены три новых, реализованы проекты по созданию доступной туристической среды. Всего заключено 53 соглашения на сумму более 165 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что несколько заявок регионального комитета стали победителями в конкурсном отборе Федерального агентства по туризму на получение федеральных субсидий. В следующем году регион получит 130 млн рублей на обустройство центра Пскова в рамках лучших проектов туристского кода центра города, 106 млн рублей на создание и развитие пляжей и турмаршрутов, 18 млн рублей на продвижение фестиваля «ВиноГрад». Два маршрута Псковской области — «Александр Невский — имя России» и «С грохотом по фермам» — рекомендованы к получению статуса «национальный».

Кроме того, губернатор обратил внимание, что началась важная работа по правовому регулированию деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков — аттестация поможет повысить качество предоставляемых услуг.

«Все это — заслуга работников сферы туризма и индустрии гостеприимства. Вы вносите большой вклад в развитие потенциала региона, модернизацию инфраструктуры, в популяризацию историко-культурного наследия. Ваш талант, профессионализм и преданность делу способствуют реализации государственных проектов, открывая для жителей и гостей удивительные по красоте места Псковской земли. От всей души желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, самых смелых и ярких проектов! С праздником!» - поздравил глава региона работников сферы туризма.