Стало известно, куда псковичи ездили отдыхать в прошлом году

16:37, 27 сентября 2022, ПАИ

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О том, где предпочитали отдыхать жители Псковской области в 2021 году, рассказал Псковстат. Эти статистические данные приурочены к Всемирному дню туризма.

Туристские фирмы Псковской области в прошлом году обслужили 33,2 тысячи человек. В 2021 году в путешествие по России псковские турфирмы отправили 26,7 тысячи человек – граждан России, две трети из них, или 66,8%, посетили места отдыха в Псковской области. Также 14,5% туристов выбрали поездки в Краснодарский край, 8,9% решили поехать в Крым, 2,7% - в Санкт-Петербург.

В зарубежные страны по турпутевкам в 2021 году выехало 6,5 тысячи российских граждан. Наибольшей популярностью пользовался отдых в Турции. Её посетили 53,6% от числа туристов, выбравшихся за рубеж, Египет - 15,1%, Абхазию - 8%.