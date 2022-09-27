Почти 250 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

15:54, 27 сентября 2022, ПАИ

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249 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 122 835. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 118 993 человека (за сутки – 261), умерло 1 912 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40015/54

Великие Луки – 18073/20

Бежаницкий район – 1567/5

Великолукский район – 2826/3

Гдовский район – 2160/1

Дедовичский район – 3019/2

Дновский район – 967/0

Красногородский район – 1102/6

Куньинский район – 1033/6

Локнянский район – 1183/11

Невельский район – 5534/43

Новоржевский район – 1315/0

Новосокольнический район – 3269/1

Опочецкий район – 3752/13

Островский район – 6012/19

Палкинский район – 1239/3

Печорский район – 2882/5

Плюсский район – 1931/4

Порховский район – 4418/2

Псковский район – 9586/6

Пустошкинский район – 1513/4

Пушкиногорский район – 1735/11

Пыталовский район – 1885/6

Себежский район – 2960/6

Струго-Красненский район – 2069/16

Усвятский район – 744/2

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.