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Общество

Почти 250 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

249 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 122 835. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 118 993 человека (за сутки – 261), умерло 1 912 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40015/54
Великие Луки – 18073/20
Бежаницкий район – 1567/5
Великолукский район – 2826/3
Гдовский район – 2160/1
Дедовичский район – 3019/2
Дновский район – 967/0
Красногородский район – 1102/6
Куньинский район – 1033/6
Локнянский район – 1183/11
Невельский район – 5534/43
Новоржевский район – 1315/0
Новосокольнический район – 3269/1
Опочецкий район – 3752/13
Островский район – 6012/19
Палкинский район – 1239/3
Печорский район – 2882/5
Плюсский район – 1931/4
Порховский район – 4418/2
Псковский район – 9586/6
Пустошкинский район – 1513/4
Пушкиногорский район – 1735/11
Пыталовский район – 1885/6
Себежский район – 2960/6
Струго-Красненский район – 2069/16
Усвятский район – 744/2
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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