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Мероприятия в память о Валентине Курбатове пройдут в Пскове

Фото: пресс-служба ТКД

Мероприятия ко дню рождения писателя Валентина Курбатова пройдут в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Завтра, 28 сентября, библиотеатр «Прямая речь» приглашает на литературную программу «Валентин Курбатов. Неостывающие письма». Встреча начнётся в 15:00 в актовом зале библиотеки по адресу: ул. Профсоюзная, дом 2, 1-й этаж. Программа пройдет с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева.

«На протяжении многих лет Валентин Яковлевич был желанным и любимым гостем научной библиотеки. Да что там гостем! В своём лице он воплощал щедрый симбиоз писателя-читателя. И собирал аудитории восхищённых слушателей, внимающих его пламенным речам о Слове, о важности сохранения и чистоты русского языка. Недаром за ним прочно закрепилось – Златоуст», - говорится в сообщении.

Литературная программа построена на переписке Валентина Курбатова со своими современниками – Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным; рассуждениях об Александре Пушкине, о преемственности литературных поколений. Однажды он сказал о поэте: мерная икона. Литераторы подхватили и уже словами Курбатова рассуждают о Пушкине.

Фото: пресс-служба ТКД

А 29 сентября, в день рождения Валентина Курбатова, в библиотеках области напишут диктант «Бегущая строка». Начало - в 15:00. Присоединиться к акции могут все желающие. Диктант будет проводиться на площадках муниципальных библиотек Псковской области. В этом году предлагают написать отрывок из книги «Пушкин на каждый день». После диктанта руководитель Кабинета Курбатова проведёт экскурсию по курбатовским местам.

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