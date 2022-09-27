Нужно ли делать УЗИ новорождённым, объяснили псковские медики

17:30, 27 сентября 2022, ПАИ

УЗИ детям с рождения делают в перинатальном центре Пскова. Об этом сообщается в официальной группе «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«УЗИ - это высокоинформативный и наиболее доступный метод обследования для вашего малыша», - отметили в медучреждении. По словам врачей, исследование позволяет своевременно выявить возможную патологию на самом раннем этапе жизни и вовремя назначить лечение.

«Сама процедура не опасна для ребенка, не вызывает неприятных ощущений и выполняется достаточно быстро, что немаловажно для самых маленьких пациентов! - говорится в сообщении. - Виды детского УЗИ в нашем клиническом перинатальном центре: нейросонография (УЗИ головного мозга дети до 1 года ), комплексное УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек и мочевого пузыря, УЗИ мошонки (мальчики до 1 года), УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз и УЗИ тимус»а.

Прием ведет врач ультразвуковой диагностики Евгения Жучкова. Записаться на УЗИ можно по телефону 8(8112) 67-29-32.