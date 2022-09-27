Услугу «Антиповестка» предлагают псковичам мошенники
Воспользоваться услугой «Антиповестка» предлагают жителям Псковской области мошенники. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦУР Псковской области.
Жителям региона приходят сообщения в Telegram, в которых говорится об услуге «Антиповестка». Суть в том, что якобы с помощью чат-бота можно убрать себя из списка призывников и беспрепятственно пересечь границу.
«Со стартом частичной мобилизации в интернете активизировались мошенники. Их деятельность в Псковской области зафиксировали сотрудники ЦУР. Не верьте уловкам. Единственная цель таких сообщений – завладеть вашими личными данными», - отметили эксперты.
Ранее в соцсетях и западных СМИ распространялось фото, на котором якобы мобилизованные российские солдаты экипируются винтовками Мосина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>