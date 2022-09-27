Более 50 миллионов яиц произвели в Псковской области с начала года

17:40, 27 сентября 2022, ПАИ

Данные о животноводстве в Псковской области за январь - август 2022 года представил Псковстат. За указанный период в хозяйствах региона всех категорий произведено 213 тыс. тонн скота и птицы на убой, 139,8 тыс. тонн молока, 51,9 млн штук яиц.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой сократилось на 11,7%, производство яиц - на 8,7%, производство молока выросло на 2%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец августа 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 61,4 тыс. голов, из него коров - 29,9 тыс.; свиней - 1153,8 тыс., овец и коз - 29 тыс. голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,4%, коров - на 3,8%, свиней - на 27,5%, овец и коз - на 12,1%.