Не платить кредиты во время службы смогут мобилизованные россияне

16:33, 27 сентября 2022, ПАИ

Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время службы, такой законопроект приняла Госдума в первом чтении, пишет Telegram-канал «Объясняем РФ».

Кредитные каникулы касаются самих мобилизованных, а также тех, кто находится у них на иждивении.

Военнослужащие могут обратиться к кредитору о прекращении выполнения своих обязательств или уменьшении размера платежей на срок, не превышающий период военной службы.

Сделать это можно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только если ранее по кредиту уже не предоставляли отсрочку.

Кроме того, в законопроекте говорится о полном или частичном прекращении обязательств по кредиту в случае гибели мобилизованного.