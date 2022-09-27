Не платить кредиты во время службы смогут мобилизованные россияне
Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время службы, такой законопроект приняла Госдума в первом чтении, пишет Telegram-канал «Объясняем РФ».
Кредитные каникулы касаются самих мобилизованных, а также тех, кто находится у них на иждивении.
Военнослужащие могут обратиться к кредитору о прекращении выполнения своих обязательств или уменьшении размера платежей на срок, не превышающий период военной службы.
Сделать это можно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только если ранее по кредиту уже не предоставляли отсрочку.
Кроме того, в законопроекте говорится о полном или частичном прекращении обязательств по кредиту в случае гибели мобилизованного.
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