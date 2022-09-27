Новый светофор установлен на Крестовском шоссе в Пскове

16:44, 27 сентября 2022, ПАИ

Светофор установлен на пешеходном переходе на Крестовском шоссе в Пскове в районе остановки «Морозовская ветка», сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

Светофор оборудован кнопкой вызова для пешеходов, чтобы максимально сократить задержку движения автомобилей. В дополнение к нему на Г-образных опорах закреплены соответствующие дорожные знаки.

«До 15 декабря новые светофорные объекты появятся еще по четырем адресам: на улице Вокзальной, 42, на пересечениях улиц Ижорского Батальона и Чудской, Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной, Рижского проспекта и улицы Киселева. Пешеходы здесь пересекают до четырёх полос движения. После установки светофоров переходить дорогу по этим переходам будет безопасно», - отметил Борис Елкин.