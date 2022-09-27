«Собачья шкурка»: псковичам рассказали новую сказку

17:20, 27 сентября 2022, ПАИ

Новую серию проекта «Псковские народные сказки» представила Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Сказка «Собачья шкурка» была записана в опочецкой деревне Черницкое.

«В этой деревне удалось зафиксировать много сказочных сюжетов, а мы рады воплотить их и донести до самого маленького зрителя!» – отметили в ТКД. Проект подготовлен при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Режиссёр-постановщик – Нина Витковская, звукорежиссёр – Дмитрий Волхонов, актёры-кукольники – Юлия и Николай Зубрилины, художник-кукольник – Мария Воробьёва, операторская группа – TM VIDEOMAKING.