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Культура

«Собачья шкурка»: псковичам рассказали новую сказку

Новую серию проекта «Псковские народные сказки» представила Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Сказка «Собачья шкурка» была записана в опочецкой деревне Черницкое. 

«В этой деревне удалось зафиксировать много сказочных сюжетов, а мы рады воплотить их и донести до самого маленького зрителя!» – отметили в ТКД. Проект подготовлен при поддержке комитета по культуре Псковской области. 

Режиссёр-постановщик – Нина Витковская, звукорежиссёр – Дмитрий Волхонов, актёры-кукольники – Юлия и Николай Зубрилины, художник-кукольник – Мария Воробьёва, операторская группа – TM VIDEOMAKING.

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