Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 15%

17:18, 27 сентября 2022, ПАИ

Данные по гриппу и ОРВИ в Псковской области за прошлую неделю представил Роспотребнадзор. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регинального управления, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 14,7 % и ставила 101,77 на 10 тысяч населения. При этом зарегистрировали 6 312 случаев заражения ОРВИ, случаев заболевания гриппом нет.

Заболеваемость ОРВИ в целом выше недельного порогового уровня на 22,1 %. Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировали во всех возрастных группах, от 2,6 % (3-6 лет) до 180,4 % (взрослые).

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 1,6 % и составила 148,93 на 10 тысяч населения, зарегистрировали 3 119 случаев, что выше недельного порогового уровня на 55,9 %.

Данная тенденция отмечается в возрастных группах: 0-2 года – на 15,8 % (450 случаев, 695,63 на 10 тыс. населения) и у взрослых – на 219 % (1652 случая, 95,32 на 10 тысяч населения).

Также за неделю в области госпитализировали 65 человек, их количество по сравнению с предыдущей неделей не увеличилось. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1 %.

По результатам проведенных в лабаратории обследований у одного человека выявили вирус парагриппа, у двух - риновирус.

В ведомстве напомнили о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении серьезных признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжёлых осложнений, особенно у маленьких детей, пожилых людей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

При тяжелом течении заболевания, при сильном ухудшении общего состояния (например, температура тела более 38 градусов по Цельсию держится более 3 дней и не снижается) необходимо вызывать врача.