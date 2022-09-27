Минцифры запустило новый сервис для быстрого оформления ДТП

17:43, 27 сентября 2022, ПАИ

Сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто» запустило Минцифры РФ. С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 2021 года для пользователей по всей стране заработало приложение «Госуслуги Авто». С момента запуска его скачали уже более 1,6 млн раз. Это технологическое решение призвано стать единым окном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автовладельцев. Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять европротокол онлайн. В дальнейшем приложение станет ещё более функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение нужных услуг», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:

1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.

2. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП.

3. Сделать фото места происшествия.

4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займёт не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

«Новый сервис «Европротокол онлайн» создан благодаря совместной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний. На сегодняшний день он сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн. Ещё одно преимущество сервиса — с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», — прокомментировал замглавы Минцифры РФ Андрей Черненко.

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтверждённые учётные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинён ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Отмечается, что до 400 тысяч рублей возместят, если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий; до 100 тысяч рублей — если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий.

При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. Уже сейчас оно позволяет: хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД, передавать электронный СТС другому человеку, получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн, получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле, записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских прав.

Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в

электронном виде.