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Экономика

На миллиард рублей увеличится бюджет Псковской области

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект о поправках в областной бюджет внёс в региональный парламент губернатор Михаил Ведерников для рассмотрения на сентябрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

В обновлённой версии бюджета доходы и расходы увеличиваются на 1 млрд 115 млн 536 тысяч рублей за счёт безвозмездных поступлений из федерации. Значительную часть этих средств – более 476 млн рублей – регион получил в виде дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Полученные деньги будут направлены на приобретение датчиков для мониторинга глюкозы для больных сахарным диабетом, компенсацию расходов выпадающих доходов предприятий ЖКХ, благоустройство территорий медицинских объектов, завершение строительства социального городка в Пскове, закупку оборудования для создания умных площадок, строительство ФОКОТов и на другие цели.

Региональный дорожный фонд за счёт федеральных поступлений увеличится на 1 млрд 255 млн 910 тысяч рублей. 516 млн рублей предназначаются на строительства «Северного обхода», за счёт остальной суммы будут профинансированы ремонты участков автомобильных дорог Дубровка-Дедовичи, Нестрино-Остров, Великие Луки – Новосокольники, Подсевы-Славковичи.

Параметры государственной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» в тексте законопроекта сокращены, но это связано не с уменьшением объёма региональных социальных доплат к пенсии, а с переводом выплат из областного на федеральный уровень. С января текущего года полномочия по выплате региональных социальных доплат к пенсии переданы Пенсионному фонду – если гражданин проживает в регионе, где местный прожиточный минимум не выше федерального, то доплата ему устанавливается по линии Пенсионного фонда РФ из средств федерального бюджета.

Изменения финансирования коснутся и других государственных программ, так здравоохранение получит дополнительно 213 млн рублей, образование – 31 млн рублей, сфера культуры – более 167 млн рублей.

Детальное обсуждение законопроекта состоится 28 сентября на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, окончательное рассмотрение поправок в бюджет пройдёт на сентябрьской сессии Собрания 29 сентября.  

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