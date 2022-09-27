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В Палкинском районе провели молебен у установленного на частном подворье молельного креста

Молельный крест в Палкинском районе. Фото скрин видео

В деревне Борохново Палкинского района провели молебен у большого молельного креста, установленного рядом с частным домом. Об этом сообщила корреспондент газеты "Льновод".

Крест установили в апреле 2020 года рядом со своим участком супруги жители Борохново Марина и Андрей. Крест светится ночью и установлен на холме - его хорошо видно с дороги Изборск- Остров, как благословение путникам.

Ежегодно в День воздвижения Креста Господня и в праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня священник Свято- Никольского храма протоиерей отец Владимир проводит здесь молебен.  Сегодняшний день не стал исключением. 

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