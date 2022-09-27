В Палкинском районе провели молебен у установленного на частном подворье молельного креста

18:41, 27 сентября 2022, ПАИ

В деревне Борохново Палкинского района провели молебен у большого молельного креста, установленного рядом с частным домом. Об этом сообщила корреспондент газеты "Льновод".

Крест установили в апреле 2020 года рядом со своим участком супруги жители Борохново Марина и Андрей. Крест светится ночью и установлен на холме - его хорошо видно с дороги Изборск- Остров, как благословение путникам.

Ежегодно в День воздвижения Креста Господня и в праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня священник Свято- Никольского храма протоиерей отец Владимир проводит здесь молебен. Сегодняшний день не стал исключением.