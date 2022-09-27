Фотографии ночного неба опубликовала фотограф из Пыталова

19:06, 27 сентября 2022, ПАИ

Пытловскому фотографу удалось заснять в ночном небе Млечный Путь. Фотографии Manya Sаffron разместила в социальных сетях, а так же рассказала об особенностях съёмки.

Съёмку фотограф вела в деревн Вышгородок Пыталовского района. Время - час ночи, 27 сентября. Фотографии сделаны на Nikon D5600, объектив 18-140.

«Настройки использовала совершенно разные, но в очередной раз убедилась, что без светосильного широкоугольного объектива ночью очень и очень сложно.Но тем не менее, получилось даже заснять Млечный Путь. И среди множества звезд, слева от Вышгородецкого храма можно увидеть Большую Медведицу. В остальных созвездиях я не сильна. Это был пробный выезд, в следующий раз буду более подготовленной», - написала фотограф.