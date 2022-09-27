85-летняя жительница Новоржевского района приняла участие в акции «Посылка солдату»

20:41, 27 сентября 2022, ПАИ

85-летняя жительница деревни Вёска Новоржевского района Анна Григорьева не осталась в стороне от акции «Посылка солдату», которую проводит администрация Выборской волости совместно с Вескинским сельским домом культуры, и связала 15 пар тёплых носков. В каждую пару она вложила небольшую иконку и письмо-благословение для отправки нашим военнослужащим. Об этом сообщил корреспондент газеты «Земля Новоржевская».

Анна Ивановна – неравнодушный бескорыстный человек, отличная рукодельница. Не раз приходила на помощь тем, кто нуждался. Так, весной 2020 года, когда начиналась пандемия и был дефицит средств индивидуальной защиты, Анна Ивановна шила маски и раздавала их односельчанам.