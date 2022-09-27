Акция «Чистый берег» прошла в Пыталовском районе

21:26, 27 сентября 2022, ПАИ

Сегодня творческое объединение «Зелёный патруль» и учащиеся Пыталовского дома детского творчества под руководством Виктории Васильевой и Оксаны Михайловой провели акцию «Чистый берег».

Ребята с большим удовольствием откликнулись на предложение поучаствовать в акции и не только навели порядок на детской площадке, но и прошли вдоль реки Утрои.

Оценив ситуацию, решили, что в течение этого учебного года будут создавать буклеты для экологического воспитания: о том, как правильно себя вести, отдыхая на природе, а также поддерживать порядок в своих дворах, по возможности привлекать своих друзей к экологическому воспитанию и порядку на территории города.

«Ребята призывают всех жителей Пыталово не превращать кусочек чистой красивой природы в «недодачу», – рассказали корреспонденты газеты «Наша жизнь».