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Политика

Дмитрий Медведев оценил итоги референдумов на Украине

Дмитрий Медведев. Фото РБК

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лаконично оценил итоги референдумов, прошедших на освобождённых территориях Украины. 

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» – написал в Telegram Дмитрий Медведев.

Напомним, что США одобрили применение оружия Киевом в отношении регионов, где проводились референдумы.

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