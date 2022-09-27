Дмитрий Медведев оценил итоги референдумов на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лаконично оценил итоги референдумов, прошедших на освобождённых территориях Украины.
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» – написал в Telegram Дмитрий Медведев.
Напомним, что США одобрили применение оружия Киевом в отношении регионов, где проводились референдумы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
25 сентября 2022
Отсрочку от мобилизации для своих студентов просит ректор частного университета