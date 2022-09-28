Завтрашняя эвакуация жителей Великих Лук является фейком

23:41, 27 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в сети Интернет была запущена информация о якобы предстоящей 28 сентября эвакуации всех жителей города Великие Луки.

«Сообщаем: информация фейковая и не соответствует действительности! В городе не проводятся никакие учебные мероприятия и тем более эвакуация», – сообщили в городской администрации.

Горожан призвали пользоваться только достоверной, проверенной информацией, которую публикуют официальные средства массовой информации и сайты государственных ведомств. В случае если возникли вопросы, их нужно задать через официальные сообщества администрации города.