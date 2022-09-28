Отцам трёх детей могут дать отстрочку от мобилизации

00:27, 28 сентября 2022, ПАИ

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Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ прорабатывает вопросы расширения оснований для отсрочки от призыва для отцов, воспитывающих трех детей или ребенка с инвалидностью. Об этом во вторник сообщила ТАСС детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку - тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом», - написала она в своем телеграм- канале.

По словам Львовой-Беловой, одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет право на отсрочку, в том числе отцы, имеющие четырех и более детей, - это неполнота учетных данных.

«Но вызов в военкомат - это еще не призыв. Перед тем, как вручить повестку лично в руки, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный, и лучше подготовить их заранее», - добавила детский омбудсмен