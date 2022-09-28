Отцам трёх детей могут дать отстрочку от мобилизации
Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ прорабатывает вопросы расширения оснований для отсрочки от призыва для отцов, воспитывающих трех детей или ребенка с инвалидностью. Об этом во вторник сообщила ТАСС детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку - тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом», - написала она в своем телеграм- канале.
По словам Львовой-Беловой, одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет право на отсрочку, в том числе отцы, имеющие четырех и более детей, - это неполнота учетных данных.
«Но вызов в военкомат - это еще не призыв. Перед тем, как вручить повестку лично в руки, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный, и лучше подготовить их заранее», - добавила детский омбудсмен
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