Новый циклон принесёт тропические ливни и потепление в европейскую часть России

07:45, 28 сентября 2022, ПАИ

Во вторник на Русской равнине стали проявляться первые признаки скорого ухудшения погоды. Сильные дожди прошли на западе страны и в соседней Украине; в Белгородской, Курской областях за 12 часов выпало более 20 миллиметров осадков, сообщает метеоцентр «Фобос».

На протяжении всего сентября в Северной Атлантике крайне активно протекает процесс циклогенеза. Иначе говоря, один за другим рождаются всё новые и новые вихри, которые потом несут непогоду в Евразию. И пока этот тренд сохраняется. Едва успел уйти в Сибирь южный циклон – тот самый, который принёс дожди в Москву в конце минувшей недели, как Европа оказалась во власти нового, чрезвычайно обширного вихря. Во вторник в его зоне образовалась фронтальная волна – массив чрезвычайно мощной кучево-дождевой облачности.

«И уже сегодня он накроет большую часть Русской равнины за исключением крайнего юга и северо-востока. Самые сильные осадки ожидаются на Верхней Волге, здесь местами за сутки может выпасть до половины месячного объёма влаги! В Нижнем Новгороде, например, утром и в середине дня интенсивность осадков может достигать 7–8 миллиметров за три часа! А к исходу среды здесь может вылиться до 28 миллиметров — более 40% всей сентябрьской нормы», - отметили синоптики.

В метеоцентре добавили, что вторжение циклона принесёт не только ливни. В европейской части страны ещё и заметно потеплеет. Вихрь забросит в нашу страну хорошо прогретые морские воздушные массы. Например, в субботу прохладная погода задержится только на севере Русской равнины. В средней полосе столбики термометров дотянутся до +13…+18 градусов, в Черноземье – до +20, а в южной части региона дневная температура превысит +25 градусов.

В Сочи сегодня +24 градуса, ещё могут «прошуметь» грозовые дожди. Но с завтрашнего дня и до конца недели будет преобладать солнечная погода. Воздух станет прогреваться лучше — в полуденные часы до +26…+28 градусов, а это почти на пять градусов выше нормы.

В Москве сегодня облачно и дождливо, днём всего около +10. Но с завтрашнего дня в разрывах дождевых туч выглянет солнце и начнётся потепление — в пятницу-субботу до +15…+17 градусов. И лишь в воскресенье облачность вновь уплотнится и станет немного прохладнее.