О новом формате водительских прав рассказали россиянам

08:39, 28 сентября 2022, ПАИ

ГИБДД России разрешит автомобилистам предъявлять электронные водительские права. Новые правила начнут действовать с 1 октября, но пока в виде эксперимента. О том, как получить цифровые права, и будет ли это означать, что водители могут не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал «Прайм» юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин.

Он объяснил, что электронные права водители смогут получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Цифровое удостоверение будет представлять собой индивидуальный QR-код. Инспектор же сможет проверить такие права с помощью своего планшета.

Дмитрий Безделин подчеркнул, что это все же не означает, что водители могут больше не брать с собой пластиковые права.

«Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся», — отметил юрист.

На сегодняшний день в ПДД указано, что водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки водительское удостоверение и регистрационные документы. А значит, возить с собой обычные права все еще нужно, подчеркнул Дмитрий Безделин. В ином случае может грозить штраф в размере 500 рублей.

«Пластиковые права необходимы и в случае, если на месте проверки нет интернета. Тогда инспектор просто не сможет считать QR-код. Но сейчас специалисты работают над тем, чтобы сервис работал не только онлайн, но и офлайн», — сказал он.

Помимо этого, сегодня разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО, который тоже можно будет предъявлять в виде QR-кода.

Юрист напомнил, что эксперименты с кодами начались со свидетельства о регистрации автомобиля (СТС). Часть водителей уже показывают его инспекторам в электронном виде через сервис «Госуслуги Авто». Эксперимент был признан удачным, а значит, не за горами цифровизация и других документов, добавил в конце Дмитрий Безделин.