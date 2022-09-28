Современный шахматный клуб открылся в Пыталовском районе

10:20, 28 сентября 2022, ПАИ

Торжественное открытие первого шахматного клуба, оснащенного современным оборудованием и инвентарём, состоялось в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В торжественной церемонии приняли участие глава района Вера Кондратьева, президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, директор Регионального центра шахматного образования и спорта Валерий Гусев и юные шахматисты, а также их тренеры и школьные учителя шахматного всеобуча.

Новый клуб появился в Доме детского творчества благодаря реализации региональной программы «Подари детям шахматный клуб», разработанной областной федерацией шахмат при поддержке Фонда президентских грантов. На средства гранта было обустроено большое помещение, приобретена современная электронная техника, в том числе видеокамеры, которые позволят проводить официальные турниры при помощи системы интернет, сыграв шахматные партии с соперниками из разных уголков области, России и мира.

Среди новшеств – электронные шахматные доски для игры с возможностью проецирования ходов на большой экран телевизора и трансляции в интернете, современные электронные шахматные часы, ноутбук, оснащенный современными программами для обучения шахматам и для организации и проведения соревнований, стенды и многое другое.

Обращаясь к участникам мероприятия, Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что открытие такого современного клуба стало возможным благодаря активной поддержке проекта, разработанного областной федерацией шахмат, со стороны главы района и местной администрации. Проекты, в рамках которых создают досуговые центры для детей и взрослых в районах Псковской области, поддержал Фонд президентских грантов.

«Такому оборудованию, которым сегодня могут воспользоваться все поклонники шахматного искусства Пыталовского района, могут позавидовать шахматисты в наших больших городах – Пскове и Великих Луках. Поэтому я надеюсь, что оно будет бережно храниться в ваших руках и поможет совершенствоваться в шахматной игре, а представители района будут занимать больше призовых мест на различных шахматных соревнованиях. Тем более что в последнее время юные шахматисты района стали победителями командного первенства области среди районов и выиграли региональный Кубок Победы, опередив в матче лучшую команду среди городов и спортивных клубов», — отметил руководитель областной федерации шахмат.

В честь открытия все юные шахматисты смогли потренироваться в игре на электронной шахматной доске, а потом приняли участие в сеансе одновременной игры, который провел президент федерации шахмат Дмитрий Шахов.

«Уверена, что теперь наш новый современный шахматный клуб станет ещё одним культурно-досуговым центром в Пыталовском районе, где в комфортных условиях и на современном шахматном оборудовании можно сыграть увлекательные партии или пройти шахматное обучение, а также послушать лекции по шахматам ведущих мастеров Пскова и Великих Лук», — отметила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

В дружеском матче также сразились глава района Вера Кондратьева и методист Дома детского творчества Екатерина Иванова.