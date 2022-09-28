Псковские школьники вошли в топ-10 на Президентских состязаниях

10:40, 28 сентября 2022, ПАИ

Финальный этап Президентских состязаний прошел во Всероссийском детском центре «Орлёнок». В нем приняли участие команды Изборского лицея из Печорского района и Новосокольнической средней школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Учащиеся Изборского лицея успешно выступили и заняли вторые места в теоретическом конкурсе и в состязаниях по бадминтону. Девушки стали победителями в соревнованиях по пляжному волейболу, а Луенкова Вероника заняла четвертое место в шахматном турнире.

В общекомандном зачете по всей программе Президентских состязаний школьники Изборского лицея заняли восьмое место из 79 участвовавших команд.

«Поздравляем ребят с успешным выступлением!» – заключили в комитете.