30 браконьерских сетей с рыбой обнаружили в озере Полисто

10:50, 28 сентября 2022, ПАИ

Рыболовные сети с рыбой обнаружили госинспекторы Полистовского заповедника в местном озере. Как сообщили Псковскому агенству информации в заповеднике, совместно с сотрудниками рыбоохраны был проведен рейд на озере Полисто.

В итоге обнаружены незаконные орудия лова - 30 лесковых сетей с запутавшеся в них рыбой. «Сети изъяты, рыба выпущена в озеро, возбуждено административное дело», - прокомментировали в заповеднике.

Напомним, что озеро Полисто - это памятник природы регионального значения.