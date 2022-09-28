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Общество

30 браконьерских сетей с рыбой обнаружили в озере Полисто

Рыболовные сети с рыбой обнаружили госинспекторы Полистовского заповедника в местном озере. Как сообщили Псковскому агенству информации в заповеднике, совместно с сотрудниками рыбоохраны был проведен рейд на озере Полисто. 

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

В итоге обнаружены незаконные орудия лова - 30 лесковых сетей с запутавшеся в них рыбой. «Сети изъяты, рыба выпущена в озеро, возбуждено административное дело», - прокомментировали в заповеднике. 

Напомним, что озеро Полисто - это памятник природы регионального значения.

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