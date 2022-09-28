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Культура

Опубликована афиша Псковского театра драмы на октябрь

Продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!», балеты с участием петербургских артистов и спектакли разных жанров предлагает вниманию зрителей в октябре Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра. 

1 и 2 октября театр приглашает на продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!». По многочисленным просьбам зрителей художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев выпустил вторую часть спектакля – «Постой, паровоз! Вторая ходка». В этот раз музыкальная программа охватит практически весь ХХ век – от песен 20-х годов неизвестных авторов до хитов Александра Розенбаума и Михаила Круга. На эстраду в театральном буфете поднимутся уже две вокалистки – Катя Руч и Александра Кашина, солировать будет и новый ведущий Сергей Скобелев.

С 6 по 9 октября, в дни участия труппы псковского театра в фестивале «Русская комедия» в Ростове-на-Дону, петербургский коллектив Old Classic Ballet представит на большой сцене Псковского театра драмы четыре спектакля – классику мирового балета «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Жизель».

Зрителей, предпочитающих комедийный жанр, театр приглашает на спектакли «Соседи» в постановке Александра Кладько 4 октября, «Сережа очень тупой» в постановке Дмитрия Месхиева 28 и 29 октября и «Пленные духи» в постановке Айрата Абушахманова 30 октября.

В числе спектаклей по текстам русской классической литературы в октябре – пушкинские «Метель» (2 и 25 октября) и «Пиковая дама» (5, 15 и 23 октября), «Ионыч» (11 октября), «Каштанка» (16 октября) и «Дядя Ваня» (22 октября) Чехова, «Река Потудань» Платонова (18 октября), «Зойкина квартира» (19, 20 октября) и «Морфий» (26, 27 октября) Булгакова.

Музыкальное направление будет представлено спектаклями в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Случайный вальс» (15 и 23 октября) и «Постой, паровоз!» (13, 18 и 25 октября).

7 октября в Новом зале театра приглашенная артистка Ирина Евдокимова выступит со спектаклем по Лермонтову «Што-с», 8 октября – со спектаклем о Бунине и Рахманинове «Ночь печальна», 9 октября – актриса Псковского театра драмы Нина Семенова вместе с джазменом Аркадием Галковским представит музыкально-поэтическую программу «Цветаева и саксофон», 20 и 21 октября – народный артист России, актер Александринского театра Игорь Волков представит псковичам спектакль, сотканный из известных текстов русской литературы, «Веселенькое кладбище».

Детская театральная мастерская «Гвозди» приглашает зрителей на свой спектакль «Что в конверте?». Премьера спектакля состоялась в конце прошлого сезона, 26 и 27 октября пройдут пятый и шестой показы спектакля публике.

В детской афише Псковской драмы – беби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» (15 октября), «Год Жирафа» (16, 22 октября) и спектакль-сказка для младших школьников «Слон и птичка» (29 и 30 октября).

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

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