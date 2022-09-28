Изборск принимает финалистов всероссийского конкурса «Поехали!»

11:47, 28 сентября 2022, ПАИ

Изборск принимает финалистов Всероссийского конкурса культурно-исторического наследия «Поехали!». Об этом сообщается в группе музея-заповедника «Изборск»» в соцсети «ВКонтакте».

75 школьников - участников проекта Росмолодежи «Большая перемена» приехали в Псковскую область, где они разрабатывают проекты и презентуют их экспертному жюри.

В свободное время для ребят организованы экскурсии в Изборск и Сигово. Кроме того, сотрудники Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» проводят экскурсии по экспозициям, квест «Ключи от Изборска», а также мастер-классы по археологии и работе с музейными предметами.