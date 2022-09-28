Свадебный ажиотаж возник в Псковской области перед мобилизацией

12:02, 28 сентября 2022, ПАИ

В Пыталовском районе еще четыре пары узаконили свои отношения перед отправкой на службу в армию в рамках частичной мобилизации. Церемонии прошли 27 сентября. Как сообщила Псковскому агентству информации глава Пыталовского района Вера Кондратьева, по поводу ускоренной регистрации брака поступает много обращений.

«Среди тех, кто зарегистрировался, и тех, кто собирается, не все получили повестки! Но решили поступить честно и порядочно по отношению ко второй половине. И в этой ситуации задумались над тем, что будет завтра», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Пыталовском районе перед отправкой на службу в связи с частичной мобилизацией свой брак решили зарегистрировать Виталий Денисов и Юлия Силина.