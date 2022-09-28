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Происшествия

Со склада в Красногородске похитили 400 кг сыра

Сотрудники полиции по Красногородскому району раскрыли кражу 400 килограммов сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, ночью 19 сентября в Красногородске с пищевого склада на улице Больничной было похищено 400 килограммов сыра. Вскоре полицейским удалось установить подозреваемого в краже, им оказался безработный местный житель 1992 года рождения. По имеющимся сведениям, ранее он работал на данном предприятии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком на 5 лет.

В ходе обысков часть похищенного изъята. Устанавливаются места сбыта краденой продукции, уточняется размер причиненного ущерба, выясняются другие обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

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