Картины с видами Пскова представят на выставке в Санкт-Петербурге

12:13, 28 сентября 2022, ПАИ

Картины с видами Пскова художников Репинки представят на выставке в Санкт-Петербурге, пишет газета «АиФ».

На выставке представят работы иностранных студентов и аспирантов Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Эти работы они создали в ходе творческих экспедиций в Карелию и Псковскую область, которые прошли в этом году в рамках международного проекта «Настоящая Россия».

Во время экспедиций студенты из 28 стран и всех континентов совершенствовали художественные навыки, создавали в своих произведениях образы нашей страны, активно участвовали в культурной жизни регионов России.

«Зрителям покажут порядка 100 работ, они посвящены в том числе ключевым достопримечательностям Псковской области. Среди них - церковь Успения Пресвятой Богородицы XV века в поселке Мелётово, в которой хранится уникальная фресковая живопись того времени, а также Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых древних и крупных в России», - говорится в сообщении.

Как сообщил скульптор Андрей Мартьянов, открытие выставки состоится 3 октября в Итальянском зале Академии художеств.