Приют нашёл новый дом для собаки погибшего в командировке псковича

12:21, 28 сентября 2022, ПАИ

Приют «Лесопилка» нашел новый дом для собаки Моники, хозяин которой погиб во время командировки. Об этом представители приюта сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Моника... Восхитительная собака с человеческими глазами. Хозяин пытался пристроить Монику до командировки. Не успел. Собака едет к другу. А хозяин Моники погибает... Но и друг тоже уезжает в такую же командировку... Надо было видеть глаза. И собачьи, и парнишкины, и наши... Холеная, любимая, домашняя – в уличный холодный вольер с будкой. Пока шли до вольера, слезы лились ручьем. Как Моника упиралась. В вольер затащили на руках. Не заходила», – написали волонтеры.

В приюте также рассказали, что собака совершенно не привыкла к условиям, которые может предоставить приют. «Настоящее горе в этих глазах. Настоящие слезы», – заметили в приюте.

Но зоозащитникам не пришлось долго думать о том, куда пристроить собаку. «Меньше чем через час в приют приехали люди, которые могли и хотели забрать Монику к себе. И вот теперь в конце этой трагичной истории собака обрела новый дом и новых любящих хозяев», – говорится в сообщении.