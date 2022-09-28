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Общество

Ректор ПсковГУ приняла участие в совещании с президентом

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поделилась впечатлением от встречи президента России Владимира Путина с руководителями передовых инженерных школ. Как сообщила спикер на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, мероприятие состоялось в Великом Новгороде. 

«ПсковГУ удостоился чести принять участие в совещании. Мы участвовали как победители программы передовых инженерных школ», - отметила Наталья Ильина. 

Ректор псковского вуза добавила, что в ходе встречи с главой государства обсуждался важный вопрос - куда движется передовая школа каждого университета. 

«Все готовились не просто к разговору. Владимир Путин обозначил, что ждет от школ прорывных технологий. Глава государства отметил, что это должен быть скачок в будущее», - рассказала Наталья Ильина и отметила, что это был «разговор на равных».

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