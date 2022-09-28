Вывоз старинных денежных знаков пресекли псковские таможенники

12:37, 28 сентября 2022, ПАИ

Пассажир автобуса, следовавшего в страны Евросоюза через МАПП «Бурачки», не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 16 старинных бумажных банкнот, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

Расчетные денежные знаки, представляющие интерес для коллекционеров и историков, мужчина разместил в сумке с личными вещами.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Бумажные денежные знаки СССР, Российской Империи, Польши, Чехословакии, Румынии, Германии, Венгрии у гражданина Молдовы изъяты. Часть банкнот выпущена в обращение более 100 лет назад. Их общая стоимость на специализированных электронных площадках может достигать десятков тысяч рублей.

«Культурную и историческую ценность банкнот определит специалист. Оценку состояния денежных знаков также даст эксперт. На основании результатов экспертизы будут приниматься дальнейшие процессуальные решения», - пояснил начальник таможенного поста Денис Партоменко.