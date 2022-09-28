Замок XIX века обнаружили археологи на раскопках в Печорах

13:15, 28 сентября 2022, ПАИ

Замок XIX века обнаружили археологи на раскопках в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

«Вчера у нас на раскопе в Печорах были гости - студенты 4 курса гидрогеологического факультета МГРИ. Сначала они пришли к нам на экскурсию, а потом, после посещения других достопримечательностей Печор, в свободное время после экскурсий пришли поработать и расчищали деревянный настил, который начал раскрываться под постройкой XIX века. Им попался некий железный предмет, который они не успели полностью раскрыть, - рабочий день был на исходе», - отмечается в публикации.

Авторы поста рассказали, что найденный предмет оказался замком.