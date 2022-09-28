Мы находимся в одном ряду с федеральными университетами - ректор ПсковГУ

13:14, 28 сентября 2022, ПАИ

Мы находимся в одном ряду с федеральными университетами. Такое мнение высказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Один из государственных регуляторов - мониторинг эффективности деятельности университетов. Второй - рейтинговые оценки. Мы сейчас говорим о первом блоке. Рейтинг университетов ранее делился на два - эффективные и неэффективные. Сейчас с этим сложнее. Эффективные делятся на лиги. Мы с первого раза попали в число университетов первой лиги. Это очень серьёзный показатель. ПсковГУ находится в одном ряду с федеральными университетами, у которых заведомо вход в первую лигу полегче, например это ИТМО, МГИМО. Быть на одном уровне с такими университетами - это не просто достойно, это очень круто!» - считает Наталья Ильина.

Также она рассказала об основных показателях деятельности вуза, один из которых - балл ЕГЭ. «В этом году мы поднялись с 63 до 68 баллов по ЕГЭ. Для нас это очень серьезный балл», - отметила ректор.

Второй показатель - научно-исследовательская деятельность. «Мы в семь раз увеличили стоимость нашей научно-исследовательской деятельности. 4 года назад у нас было 8% молодых ученых, а сегодня - 25%. Наша задача - поднять показатели до 30%», - рассказала Наталья Ильина.

В этом году доплата молодым ученым составляет от 10 до 30 тысяч ежемесячно, кроме того, есть и другие меры поддержки, обратила внимание ректор ПсковГУ.

Она также сообщила, что в вузе появился первый доктор юридических наук.