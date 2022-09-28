Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Из каких стран приезжают учиться в ПсковГУ, рассказала Наталья Ильина

По итогам зачисления в ПсковГУ сегодня учатся 5 % иностранных студентов. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 28 сентября.

В настоящее время здесь учатся студенты из СНГ и дальнего зарубежья, а именно Индии и Египта. «Китай мы пока что не рассматриваем», - добавила Наталья Ильина.

«Число иностранных студентов тоже является критерием мониторинга эффективности университетов. Мы не стали набирать хаотично, ставим во внимание именно специфику региона. По трём направлениям число иностранных студентов должно быть около 1 тысячи человек, если больше, то тогда должны быть дополнительные инвестиции. Тысяча студентов - это оптимальная цифра», - пояснила она.

Наталья Ильина также рассказала, что сейчас рассматривают вопрос приёма студентов из Малайзии, так как они «очень законопослушные». Однако окончательное решение примут через 1-2 года.

«Нам нужен тот студент, который либо бывший соотечественник и он останется в Псковской области, либо он будет представляться студентом ПсковГУ на своих территориях», - добавила ректор вуза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

У ПсковГУ появится собственный стадион

28 сентября 2022

Более 170 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
28 сентября 2022

Из каких стран приезжают учиться в ПсковГУ, рассказала Наталья Ильина
28 сентября 2022

Наталья Ильина: Сейчас у университета нет нарушений по кампусу
28 сентября 2022

Замок XIX века обнаружили археологи на раскопках в Печорах
28 сентября 2022

Мы находимся в одном ряду с федеральными университетами - ректор ПсковГУ
28 сентября 2022

Дождь и до +13 градусов прогнозируют в Псковской области 28 сентября
28 сентября 2022

Студенты ПсковГУ смогут получить два диплома

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...