Из каких стран приезжают учиться в ПсковГУ, рассказала Наталья Ильина

13:44, 28 сентября 2022, ПАИ

По итогам зачисления в ПсковГУ сегодня учатся 5 % иностранных студентов. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 28 сентября.

В настоящее время здесь учатся студенты из СНГ и дальнего зарубежья, а именно Индии и Египта. «Китай мы пока что не рассматриваем», - добавила Наталья Ильина.

«Число иностранных студентов тоже является критерием мониторинга эффективности университетов. Мы не стали набирать хаотично, ставим во внимание именно специфику региона. По трём направлениям число иностранных студентов должно быть около 1 тысячи человек, если больше, то тогда должны быть дополнительные инвестиции. Тысяча студентов - это оптимальная цифра», - пояснила она.

Наталья Ильина также рассказала, что сейчас рассматривают вопрос приёма студентов из Малайзии, так как они «очень законопослушные». Однако окончательное решение примут через 1-2 года.

«Нам нужен тот студент, который либо бывший соотечественник и он останется в Псковской области, либо он будет представляться студентом ПсковГУ на своих территориях», - добавила ректор вуза.