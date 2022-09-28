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Общество

Назван предельный возраст для мобилизации рядовых и сержантов

Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать россиянам. Они публикуются в Telegram-канале «Объясняем. РФ». 

До какого возраста меня могут мобилизовать?

В приоритетном порядке призываются:

 • рядовые и сержанты — до 35 лет
 • младшие офицеры — до 50 лет
 • старшие офицеры — до 55 лет.

Предельный возраст призыва: 

• для рядового и сержантского состава — до 50 лет
• младшие офицеры — до 60 лет
• старшие офицеры — до 65 лет.

Могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года?

Могут, но только после его увольнения в запас.

Будут ли мобилизовать почтальонов в сельской местности?

Почтальоны подлежат мобилизации на общих основаниях.

Подлежит ли мобилизации человек, находящийся под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание по тяжкой статье?

Нет, такой гражданин не подлежит мобилизации.

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