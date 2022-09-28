Выезд за границу в условиях частичной мобилизации: кто может покинуть страну

16:47, 28 сентября 2022, ПАИ

Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать специалисты. Они публикуются в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?

В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается.

Могут ли меня лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации?

Нет, не могут. Гражданин России, получивший своё гражданство на законных основаниях, не может быть его лишён.

Будет ли ограничена выдача заграничных паспортов в связи с мобилизацией?

В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет.

В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта. При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.

Любой иностранец может заключить контракт на военную службу в рядах ВС РФ?

Контракт заключается только с иностранцем, находящимся на территории РФ на законном основании. Иностранный гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком РФ, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учётным специальностям.

Отличаются ли льготы для россиян и иностранцев, заключивших контракт (или мобилизованных) на военную службу в ВС РФ?

Иностранным гражданам, как и россиянам, предоставляются одинаковые социальные гарантии военнослужащих.

Ранее сообщалось, до какого возраста возможна мобилизация в России.