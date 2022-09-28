Более 170 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

14:01, 28 сентября 2022, ПАИ

174 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. По данным официального Telegram-канала региона, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 123 009.

За сутки выздоровело 178 человек (всего – 119 171). Летальных случаев не зафиксировано (всего умерло 1912 человек).

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: