Более 170 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
174 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. По данным официального Telegram-канала региона, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 123 009.
За сутки выздоровело 178 человек (всего – 119 171). Летальных случаев не зафиксировано (всего умерло 1912 человек).
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков - 40064/49
- Великие Луки - 18082/9
- Бежаницкий район - 1569/2
- Великолукский район - 2827/1
- Гдовский район - 2166/6
- Дедовичский район - 3019/0
- Дновский район - 972/5
- Красногородский район - 1105/3
- Куньинский район - 1036/3
- Локнянский район - 1183/0
- Невельский район - 5536/2
- Новоржевский район - 1317/2
- Новосокольнический район - 3271/2
- Опочецкий район - 3760/8
- Островский район - 6017/5
- Палкинский район - 1239/0
- Печорский район - 2883/1
- Плюсский район - 1932/1
- Порховский район - 4459/41
- Псковский район - 9599/13
- Пустошкинский район - 1513/0
- Пушкиногорский район - 1737/2
- Пыталовский район - 1887/2
- Себежский район - 2969/9
- Струго-Красненский район - 2077/8
- Усвятский район - 744/0
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46.
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