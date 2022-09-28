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Общество

Более 170 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

174 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. По данным официального Telegram-канала региона, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 123 009.

За сутки выздоровело 178 человек (всего – 119 171). Летальных случаев не зафиксировано (всего умерло 1912 человек). 

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

  • Псков - 40064/49
  • Великие Луки - 18082/9
  • Бежаницкий район - 1569/2
  • Великолукский район - 2827/1
  • Гдовский район - 2166/6
  • Дедовичский район - 3019/0
  • Дновский район - 972/5
  • Красногородский район - 1105/3
  • Куньинский район - 1036/3
  • Локнянский район - 1183/0
  • Невельский район - 5536/2
  • Новоржевский район - 1317/2
  • Новосокольнический район - 3271/2
  • Опочецкий район - 3760/8
  • Островский район - 6017/5
  • Палкинский район - 1239/0
  • Печорский район - 2883/1
  • Плюсский район - 1932/1
  • Порховский район - 4459/41
  • Псковский район - 9599/13
  • Пустошкинский район - 1513/0
  • Пушкиногорский район - 1737/2
  • Пыталовский район - 1887/2
  • Себежский район - 2969/9
  • Струго-Красненский район - 2077/8
  • Усвятский район - 744/0
  • Иногородние (с 30.12.2020) - 46.
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