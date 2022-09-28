У ПсковГУ появится собственный стадион

14:27, 28 сентября 2022, ПАИ

Стадион откроется на территории у строящегося медкорпуса ПсковГУ в ближайшее время. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 28 сентября.

Ректор сообщила, что в этом деле университету помогают правительство Псковской области и «Газпром».

Также Наталья Ильина рассказала, что сроки сдачи общежития на Карла Маркса, скорее всего, сместятся. По ее словам, не все этажи общежития будут сданы к 15 октября, как обещал подрядчик. В связи с неисполнением обязанностей университет будет подавать иски в Следственный комитет. «Потому что так нельзя поступать с социально значимыми объектами», - подчеркнула ректор.