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Общество

У ПсковГУ появится собственный стадион

Стадион откроется на территории у строящегося медкорпуса ПсковГУ в ближайшее время. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 28 сентября. 

Ректор сообщила, что в этом деле университету помогают правительство Псковской области и «Газпром». 

Также Наталья Ильина рассказала, что сроки сдачи общежития на Карла Маркса, скорее всего, сместятся. По ее словам, не все этажи общежития будут сданы к 15 октября, как обещал подрядчик. В связи с неисполнением обязанностей университет будет подавать иски в Следственный комитет. «Потому что так нельзя поступать с социально значимыми объектами», - подчеркнула ректор.

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