Картину Петрова-Водкина из псковского музея отправили в Москву

14:07, 28 сентября 2022, ПАИ

Работа Кузьмы Петрова-Водкина «Две» из собрания Псковского музея-заповедника будет представлена в Москве в Музее русского импрессионизма на выставке «Миражи. Саратовская школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

«Работа «Две» является знаковой и одной из самых характерных для творчества Петрова-Водкина. Она очень ярко показывает его стиль, его направление, то, как он сформировался, как работал и чему учил потом своих учеников», – отметила координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма Дарья Урядова.

Спецпроект «Миражи. Саратовская школа» расскажет о художниках Саратовской школы живописи, которые на рубеже XIX–XX веков пошли по особому пути и в противовес врубелевскому «демонизму» писали мир гармонии и покоя. В состав выставки, помимо работ Кузьмы Петрова-Водкина, войдут полотна других художников. Выставка начнет работу 21 октября.