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Восемь автомобилей должников арестовали в Великих Луках за неделю

Восемь автомобилей должников арестовали судебные приставы в Великих Луках за неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ФССП по Псковской области.

Приставы составили семь актов арестов автомобилей и один акт ареста в рамках разыскного дела. Общая задолженность по данным делам составила более 9 миллионов рублей. Владельцы арестованного транспорта имеют долги по алиментным платежам, кредитам, налогам и сборам и т. д.

Отмечается, что в основном это крупные задолженности. Например, трое граждан задолжали по налогам и сборам более 1,5 млн рублей и не предпринимают мер к их оплате.

Арестованные автомашины в ближайшее время будут направлены на оценку. Далее реализацию данного имущества произведут на публичных торгах для погашения задолженностей, добавили в управлении.

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