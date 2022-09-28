Более 2,5 млн рублей взыскали в Псковской области за незаконную рубку леса

14:45, 28 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области взыскали более 2 млн рублей за незаконную рубку леса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в природоохранной прокуратуре.

Юридическое лицо – арендатор лесного фонда и индивидуальный предприниматель, действующий на основании договора купли-продажи древесины, осуществил незаконную рубку леса объемом свыше 230 м³. Лес был заготовлен за границами отвода задекларированной делянки на территории Порховского лесничества.

В результате с виновных взыскан причиненный лесному фонду ущерб на общую сумму более 2,6 млн рублей.