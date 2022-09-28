В дедовичском парке превращают деревья в скульптуры

14:54, 28 сентября 2022, ПАИ

Работы по изготовлению деревянных скульптур начали в парке, напротив лесозавода «Судома», в Дедовичах. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Всего планируется изготовить четыре скульптуры, что станет ещё одним украшением нашего посёлка. Финансирование работ осуществляется за счёт внебюджетных источников», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об установке нового арт-объекта в Бежаницах.