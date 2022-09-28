В дедовичском парке превращают деревья в скульптуры
Работы по изготовлению деревянных скульптур начали в парке, напротив лесозавода «Судома», в Дедовичах. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Всего планируется изготовить четыре скульптуры, что станет ещё одним украшением нашего посёлка. Финансирование работ осуществляется за счёт внебюджетных источников», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об установке нового арт-объекта в Бежаницах.
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