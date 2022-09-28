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Общество

МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области

Компания «МТС» сообщает об усилении мобильной сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Себежского района Псковской области. Голосовая связь МТС и интернет на скорости до 50 Мбит/с стали доступны жителям пяти деревень, а также дачникам, охотникам, любителям рыбалки и туристам, посещающим живописные места «озерного края».

Себежский район Псковской области славится уникальным природным рельефом – на территории района находится порядка 360 озер, а треть района занимает Себежский национальный парк. Благодаря установке нового телеком-оборудования жители населенных пунктов, каждый из которых насчитывает менее 200 человек, смогут общаться по голосовой связи, пользоваться госуслугами, соцсетями, искать информацию и читать новости в интернете, отправлять друзьям и родственникам фото и видео, отдыхать за просмотром кино и сериалов. В зону покрытия новых базовых станций LTE вошли деревни Осыно, Кицково, Александрово, Пучнино и Капустино.

«Для нас очень важно, чтобы жители и гости Псковской области могли использовать все преимущества современной связи. Устойчивая голосовая связь и быстрый интернет – это базовая необходимость. С помощью технологии Big Data мы можем проанализировать, из каких регионов к нам едут дачники и туристы. Так, уникальная природная зона Себежского района привлекает приезжих как из Псковской области, так и из соседних городов – Твери, Смоленска, Санкт-Петербурга, Москвы. На основе данных аналитики мы определяем локации, которые пользуются наибольшей популярностью в летний и осенний сезон, и улучшаем связь в точках притяжения отдыхающих», — прокомментировала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Обеспечение связью данных малых населенных пунктов реализовано в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

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