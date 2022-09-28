Скончался судья состязаний по воздухоплаванию в Великих Луках Лев Маврин

14:53, 28 сентября 2022, ПАИ

Скончался рязанский воздухоплаватель Лев Маврин. Он был одним из старейших пилотов тепловых аэростатов, заместителем главного судьи по безопасности полетов состязаний по воздухоплавательному спорту в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

В 1990 году Лев Маврин провел первый в Советском Союзе фестиваль воздухоплавания «Небо России», ставший за последующее время настоящей визитной карточкой Рязани.

До последних дней он сохранял силы и здоровый оптимизм, строил планы на следующий год, отмечается в сообщении.